Al menos un muerto y 14 heridos en un ataque con explosivos en Cauca

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas, entre ellas una menor de ocho años, como consecuencia de una ataque con drones efectuado en la tarde de este martes en una zona rural del departamento del Cauca, donde operan disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El atentado ha tenido lugar en El Plateado, un municipio de Argelia, en el sureste de Colombia, y ha provocado al menos una víctima mortal y 14 heridos, según un balance preliminar difundido por el alcalde de Argelia, Osmán Duán, en declaraciones a la cadena Caracol.

Un dron ha lanzado los explosivos contra un grupo de personas reunidas ante unas instalaciones de la Policía para protestar por la muerte de dos jóvenes, uno de nacionalidad venezolana y otro colombiana, en un «evento con la fuerza pública», un extremo que provocó la «respuesta indignada» de la comunidad y que «en este momento están esclareciéndose», ha relatado el regidor.

«La situación es confusa, la situación es triste, es lamentable», ha sostenido, antes de advertir de que «se repiten episodios de otros tiempos que considerábamos ya habían pasado (…) vemos que nuevamente la conflictividad y todo el tema de alteración del orden público nos toca».

Entre los heridos por el ataque se encuentra una niña de ocho años de edad, que es la víctima de «mayor gravedad (y que) fue remitida a Popayán», según ha indicado la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

«Los otros pacientes siguen siendo atendidos en el hospital del corregimiento (El Plateado), con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siendo atendida y la comunidad continúa en pánico», ha agregado, en declaraciones recogidas por el diario digital El Heraldo, que apunta como presunto autor al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, si bien hasta el momento ningún grupo armado ha reivindicado el ataque.

Europa Press

[email protected]
