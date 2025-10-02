Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Foro Nacional de Seguridad Vial ‘Salvemos Vidas en la Vía’, realizado en Nariño por la Gobernación en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, evidenció la crítica situación de siniestralidad en el departamento. Con un enfoque centrado en la prevención y la atención integral a las víctimas, el encuentro dejó claro que se requieren medidas urgentes para reducir los fallecimientos y proteger a los actores más vulnerables en las vías.

Según datos presentados por el Subsecretario de Tránsito de Nariño, Wilson Bucheli Ordóñez, entre enero y julio de 2025 se registraron 169 muertes en siniestros viales, un aumento del 17,36% respecto al mismo periodo de 2024. Dos accidentes masivos ocurridos en los corredores Pasto–Ipiales y en Barbacoas, que dejaron 22 víctimas fatales, influyeron de manera significativa en el aumento. El foro también destacó la alta mortalidad entre motociclistas, con 88 fallecidos, incluyendo menores de edad que conducían sin licencia, sin SOAT y sin casco.

El asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, William Pedraza Bedoya, recalcó que el peatón debe ocupar el primer lugar en la jerarquía vial y que su protección es prioritaria. De los fallecidos en 2025, 34 eran peatones. Por su parte, José Antonio Martínez, experto de la Subsecretaría de Tránsito, señaló que la mayoría de siniestros están relacionados con conductas irresponsables al volante, lo que exige mayor educación vial y control efectivo de las normas.

En el foro también se abordaron graves deficiencias en la atención de emergencias. El médico Wilson Larraniaga, del Instituto Departamental de Salud, alertó sobre la creciente “guerra del centavo” entre ambulancias en Pasto y otras zonas, donde empresas privadas compiten por los pacientes en las escenas de los accidentes, sin regulación adecuada. Esta situación, advirtió, pone en riesgo la vida de los heridos y requiere una intervención urgente del Estado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo

El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Siga leyendo

Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
Siga leyendo