El Foro Nacional de Seguridad Vial ‘Salvemos Vidas en la Vía’, realizado en Nariño por la Gobernación en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, evidenció la crítica situación de siniestralidad en el departamento. Con un enfoque centrado en la prevención y la atención integral a las víctimas, el encuentro dejó claro que se requieren medidas urgentes para reducir los fallecimientos y proteger a los actores más vulnerables en las vías.

Según datos presentados por el Subsecretario de Tránsito de Nariño, Wilson Bucheli Ordóñez, entre enero y julio de 2025 se registraron 169 muertes en siniestros viales, un aumento del 17,36% respecto al mismo periodo de 2024. Dos accidentes masivos ocurridos en los corredores Pasto–Ipiales y en Barbacoas, que dejaron 22 víctimas fatales, influyeron de manera significativa en el aumento. El foro también destacó la alta mortalidad entre motociclistas, con 88 fallecidos, incluyendo menores de edad que conducían sin licencia, sin SOAT y sin casco.

El asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, William Pedraza Bedoya, recalcó que el peatón debe ocupar el primer lugar en la jerarquía vial y que su protección es prioritaria. De los fallecidos en 2025, 34 eran peatones. Por su parte, José Antonio Martínez, experto de la Subsecretaría de Tránsito, señaló que la mayoría de siniestros están relacionados con conductas irresponsables al volante, lo que exige mayor educación vial y control efectivo de las normas.

En el foro también se abordaron graves deficiencias en la atención de emergencias. El médico Wilson Larraniaga, del Instituto Departamental de Salud, alertó sobre la creciente “guerra del centavo” entre ambulancias en Pasto y otras zonas, donde empresas privadas compiten por los pacientes en las escenas de los accidentes, sin regulación adecuada. Esta situación, advirtió, pone en riesgo la vida de los heridos y requiere una intervención urgente del Estado.