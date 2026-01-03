Ir al contenido principal

Alcalde de Bucaramanga hace llamado al Gobierno colombiano ante incertidumbre en la frontera

Ante un escenario de posible tensión en el orden público, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto con los gobernantes de las regiones fronterizas con Venezuela, insistiendo en que la seguridad debe abordarse como una prioridad común, por encima de las diferencias ideológicas.

El pronunciamiento se dio al término de un consejo extraordinario de seguridad, en el que se definió la activación de un operativo preventivo en la capital santandereana. La estrategia busca anticiparse a eventuales alteraciones de la convivencia ciudadana y garantizar que cualquier manifestación o concentración se desarrolle de manera pacífica.

Según informó el mandatario local, en el encuentro participaron la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia, la Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades del orden local y nacional. De esta articulación surgió un plan de acción que contempla presencia institucional en barrios, comunas y principales corredores viales de la ciudad.

Portilla explicó que las autoridades cuentan con información sobre la realización de al menos dos concentraciones ciudadanas en horas de la tarde, razón por la cual el dispositivo de seguridad fue diseñado para proteger tanto el derecho a la protesta como la tranquilidad de la población.

“El objetivo es que estas reuniones se desarrollen con normalidad, garantizando los derechos humanos y evitando cualquier afectación al orden público. Todas las instituciones estamos preparadas para actuar de manera coordinada”, señaló el alcalde.

Durante su balance, el mandatario local enfatizó la necesidad de que el Gobierno Nacional mantenga un diálogo permanente con los departamentos fronterizos, como Santander, Norte de Santander y Arauca, en un contexto marcado por la situación migratoria y los retos en materia de seguridad.

Asimismo, Portilla destacó que Bucaramanga ha sido una ciudad que ha brindado garantías a la población migrante, recordando que más de 60.000 personas extranjeras residen actualmente en el municipio. Indicó que se han promovido acciones de inclusión en salud, educación y empleo, pero reiteró que no se permitirá que actividades delictivas afecten la convivencia ciudadana.

Finalmente, el alcalde aseguró que la fuerza pública está preparada para responder de manera proporcional y con mesura ante cualquier eventualidad, reiterando que la prioridad de la administración municipal es proteger la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Bucaramanga.

