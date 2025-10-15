La justicia verifica unos videos que circulan en las redes sociales en donde se observa al alcalde del municipio de Puracé, (Cauca), Jorge Armando Andrade Molano, al parecer, bajo los efectos del alcohol maltratando físicamente a una mujer.

En la pieza visual se observa al mandatario local bajarse de una camioneta de alta gama al momento de percatarse que era grabado por una joven con su teléfono celular, cuando presuntamente el funcionario agredía a su esposa.

El suceso habría tenido lugar durante los festejos del pasado fin de semana, en medio de estas celebraciones populares, alrededor de las 4:00 de la mañana del pasado domingo 12 de octubre.