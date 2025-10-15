Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La justicia verifica unos videos que circulan en las redes sociales en donde se observa al alcalde del municipio de Puracé, (Cauca), Jorge Armando Andrade Molano, al parecer, bajo los efectos del alcohol maltratando físicamente a una mujer.

En la pieza visual se observa al mandatario local bajarse de una camioneta de alta gama al momento de percatarse que era grabado por una joven con su teléfono celular, cuando presuntamente el funcionario agredía a su esposa.

El suceso habría tenido lugar durante los festejos del pasado fin de semana, en medio de estas celebraciones populares, alrededor de las 4:00 de la mañana del pasado domingo 12 de octubre.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda y Carolina Corcho se mantienen en la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico, a pesar de las dudas que acompañan la jornada que está próxima a realizarse. «Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo…
Siga leyendo

“Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias asegura que hay EPS que estarían cobrando servicios de salud por personas ya fallecidas, y va más allá, pronosticando un mal futuro para el proyecto de reforma a la salud. —Senador Arias, usted ha dicho que las…
Siga leyendo

Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
Con la aclaración por parte del Consejo Nacional Electoral a los precandidatos del Pacto Histórico, se desató una nueva crisis en la coalición de izquierda que apoya al presidente Gustavo Petro. Luego de que el CNE dejará claro que el 26 de octubre tendrá…
Siga leyendo

Condenan al exsenador Carlos Barriga por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista. De acuerdo con la…
Siga leyendo

Partido de la U escuchará a los presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido de la U confirmó a través de un comunicado su decisión de escuchar a los precandidatos presidenciales con miras a las elecciones de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, estos encuentros tendrán como objetivo principal escuchar los…
Siga leyendo