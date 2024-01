Alcalde de Tuluá aseguró que la administración municipal saliente tenía relación con un grupo criminal de la región.

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró en entrevista para Bluradio que la administración saliente del municipio tendría relación con la banda delincuencial ‘La Inmaculada’ que según él, estaría coordinando sus acciones criminales desde las cárceles.

De acuerdo con el mandatario local, ‘La Inmaculada’ tenía la intención de interferir en la elección del personero del municipio y que el asesinato del concejal, Eliecid Ávila, tendría que ver con ese hecho por revelar algunas irregularidades, razón por la que fue amenazado. «Esas amenazas se cumplieron», afirmó.

El mandatario local hizo un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y al Ministerio de Justicia para que tomen cartas en el asunto. “Si el Inpec no toma carta en el asunto, no va a cambiar nada», dijo.

Reveló además que hasta el momento no cuenta con un adecuado esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, « “Hace como un mes aproximadamente me hicieron llegar una camioneta convencional, una camioneta vieja, que los mismos escoltas de la UNP la devolvieron. Dijeron: ‘No, este carro ni funciona. No, ni para qué’”, afirmó.

