Varios alcaldes del país han hecho sus actos de posesiones con el acompañamiento de la iglesia católica y el de Tunja, Mikhail Krasnov, no fue la excepción. Por otra parte el de Cartagena también pide por un exorcismo en el despacho de la alcaldía.

«La Gestora Social, Sara Catalina Pedraza acompañó en el recorrido por las diferentes dependencias de la administración municipal al sacerdote Elfy Bernal, quien elevó oraciones y realizó un proceso de bendición de las instalaciones del edificio administrativo», señaló la Alcaldía de Tunja.

Otro que no prescindió de la fe católica fue Dumek Turbay, quien afirmó que si en la Alcaldía de Cartagena no se hacía un exorcismo, no sería capaz de ingresar. «No hay forma de que entre a ese despacho, donde estuvo un demonio. Por ello le pido a la iglesia católica, y lo digo en serio, que haga un exorcismo», dijo Turbay.

Este hecho se ha venido replicando a lo largo y ancho del país con posesiones de alcaldías municipales y gobernaciones. Muchos han apelado a la iglesia católica para iniciar sus mandatos.

*Foto: X @AlcaldiaTunja