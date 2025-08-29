La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de las secretarías de Movilidad, Cultura y Cultura y de Paz Ciudadana inició una nueva campaña que busca vincular a los artistas en la recuperación del orden y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en la capital vallecaucana.

El llamado en esta ocasión, es al sector de las artes escénicas, para vincular artistas y organizaciones a la campaña de cultura ciudadana Gente Bacana, “por una mejor cultura en nuestras calles”.

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, informó que la convocatoria está abierta desde el miércoles 20 de agosto y hasta el próximo 31 del mismo mes. “Esta campaña une el arte con la cultura ciudadana”.

La iniciativa, que se hace también a través del programa Estímulos Gente Bacana de la cartera de Cultura en el Distrito, busca que, a través de la música, danza y teatro, “llevemos mensajes de respeto, convivencia y seguridad vial a cada rincón de Cali”.

Los artistas podrán llevar con su voz y talento, mensajes sobre responsabilidad con la vida en la calle, conducción responsable y el respeto a las normas de tránsito. “Vamos a llenar nuestras calles de color, arte y buenas acciones, porque la Gente Bacana, salva vidas en las calles”.

“Cali es una ciudad que se mueve todos los días, donde conviven peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Con Gente Bacana queremos aplaudir las buenas acciones y sembrar conciencia colectiva desde el lenguaje más poderoso que tenemos: el arte”, señaló Leydi Higidio, secretaria de Cultura.

La Gente Bacana salva vida en las calles

La convocatoria está dirigida a artistas y organizaciones con vocación social, sensibilidad territorial y capacidad para interactuar con el público desde expresiones como circo, teatro callejero, comedia, batucadas, danza, mimos, música, clown, entre otras, abordando temas como:

Respeto por semáforos y señales de tránsito.

Uso correcto del casco y el cinturón de seguridad.

Respeto por las zonas peatonales.

Documentación al día.

Conducción libre de alcohol u otras sustancias.

Buenas prácticas de parqueo.

El objetivo es activar los actos artísticos en cruces viales críticos, estaciones de transporte, parques, colegios y eventos comunitarios identificados por la Secretaría de Movilidad, como puntos estratégicos para la sensibilización ciudadana.

Quiénes pueden participar

Podrán postularse personas jurídicas domiciliadas en Santiago de Cali, cuyo objeto incluya actividades culturales o artísticas, así como grupos conformados por mínimo cuatro personas naturales representados por uno de sus integrantes. Las personas jurídicas deberán garantizar la participación de al menos ocho artistas en las activaciones.

No podrán participar personas naturales menores de 18 años ni aquellas con multas o infracciones de tránsito vigentes, salvo que tengan un acuerdo de pago activo.

Fechas y postulación

Apertura de la convocatoria: miércoles, 20 de agosto de 2025.



miércoles, 20 de agosto de 2025. Cierre de la convocatoria: domingo, 31 de agosto de 2025.

“Buscamos que las buenas prácticas en la vía se contagien. Queremos que las normas de tránsito se respeten no solo por obligación, sino porque entendemos que de ellas depende la seguridad y la vida de todos. El arte nos ayuda a transmitir este mensaje con alegría y cercanía”, enfatizó el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco.

Las propuestas deberán registrarse exclusivamente a través de la plataforma culturaenlineacali.com, donde estará disponible el formulario de inscripción.