Tras ser destituida por un reciente fallo del Consejo de Estado, la diputada del Atlántica del Pacto Histórico, Alejandra Moreno, dijo que se encuentran estudiando acciones legales para defender su curul en la Corporación.

Asegura ser víctima de persecución política desde el momento en que fue elegida por el voto ciudadano en el Atlántico. Aseguró además que ha tenido que enfrentar enfrentó ataques, señalamientos y cuestionamientos injustificados.

Anunció además su decisión de seguir representando a sus electores en el actual periodo ordinario mientras la decisión no quede ejecutoriada.

«Seguiré ejerciendo mis funciones como Diputada del Departamento del Atlántico conforme al mandato popular obtenido en las elecciones de octubre del 2023”, aseveró.

