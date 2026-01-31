Ir al contenido principal

La informalidad laboral y la falta de oportunidades de empleo formal continúan siendo dos de los problemas estructurales más persistentes de la economía colombiana, especialmente en veredas y municipios. Esta situación impacta de manera directa a las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base del tejido empresarial del país: el 94,2 % son microempresas y el 4,2 % pequeñas, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Frente a este panorama, Alejandro Jaramillo Fonseca planteó la necesidad de transformar la manera en que se aborda la informalidad laboral, señalando que esta no puede seguir tratándose únicamente desde una lógica de control y sanción. “La informalidad laboral requiere soluciones estructurales que conecten empleo, productividad y desarrollo empresarial desde los territorios”, afirmó.

Sus propuestas parten de un enfoque descentralizado que busca acercar las oportunidades a las personas y cerrar las brechas existentes entre quienes buscan empleo y quienes lo generan o intentan generarlo. En ese sentido, plantea una estrategia integral que combine fortalecimiento empresarial, incentivos a la formalización y acompañamiento permanente.

Entre las iniciativas se destacan facilidades de acceso al crédito para micro y pequeños empresarios, reducción del impuesto de renta, programas de capacitación y acompañamiento empresarial, así como el fortalecimiento de la infraestructura digital para mejorar la competitividad. Estas medidas estarían orientadas a crear condiciones más favorables para el crecimiento empresarial y la generación de empleo formal.

Adicionalmente, Jaramillo Fonseca propone incentivos directos a la formalización del empleo y la implementación de un esquema de cotización por horas y no por semanas, con el objetivo de permitir que los trabajadores y sus familias puedan acceder a la pensión de manera más flexible, especialmente quienes hoy se encuentran en condiciones laborales inestables.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de los Centros de Camello Local, espacios diseñados para articular la oferta laboral, la formación para el trabajo y el apoyo al emprendimiento. Estos centros estarían dirigidos tanto a personas que buscan empleo como a trabajadores formales e independientes interesados en fortalecer sus habilidades, mejorar sus ingresos o emprender.

Los Centros de Camello Local también ofrecerían formación en áreas clave como capacidades tributarias, financieras y de mercadeo, además de habilidades digitales y el uso de nuevas tecnologías, con el fin de mejorar la sostenibilidad y competitividad de los emprendimientos y negocios locales.

“La propuesta nace desde la experiencia del camello diario de millones de colombianos y desde la necesidad de generar empleo formal y reducir la informalidad. Busca articular lo que hoy funciona de manera dispersa y activar acciones concretas para respaldar a quienes generan empleo, lo buscan y trabajan”, concluyó Jaramillo Fonseca, insistiendo en la importancia de pensar el empleo desde la realidad de los territorios y en articulación con los gobiernos locales, departamentales y nacional.

