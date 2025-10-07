Ir al contenido principal

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026 en la que advierte que gran parte de los municipios del país se encuentran con fuertes riesgos electorales.

De acuerdo con el Ministerio Público, 62 municipios requieren atención inmediata y la intervención urgente del Estado; 162 municipios se encuentran con riesgo alto y una probabilidad elevada de alteraciones al orden público; 425 municipios con tienen riesgo sostenido que requiere la presencia permanente de las entidades del Estado y 216 municipios presentan riesgo medio que igual necesita la debida atención.

En medio de la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expuso los mapas con los análisis que demuestran los riesgos encontrados por la entidad.

Marín aclaró que ninguno de los riesgos identificados por la Defensoría implica la imposibilidad de realizar elecciones en estos municipios.

«Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

