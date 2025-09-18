Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Registraduría alertó a la ciudadanía para que no caigan en el engaño de inescrupulosos que a través de los cuales personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer el trámite gratuito de la cédula de ciudadanía digital y la activación de este documento en el celular son falsos y su propósito es malicioso.

La entidad hace un llamado a los ciudadanos para que hagan caso omiso a dichas comunicaciones, no suministren datos personales o cualquier otra información y se abstengan de abrir enlaces porque puede estar en riesgo su información personal y llegar a ser víctimas de estafa.

Es de advertir que la Registraduría Nacional, a través de llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, no ofrece documentos de identidad gratuitos ni la activación de la cédula digital en el celular.

Este documento se tramita exclusivamente en las sedes de la Registraduría a nivel nacional y consulados y el pago se realiza vía PSE en nuestra página web oficial o en los puntos de recaudo autorizados. También es de reiterar que no se necesitan intermediarios para acceder a los servicios que presta la Registraduría.

Nota recomendada: Procuraduría abre nueva investigación al concejal de Bogotá, Julián Forero (Fuchi)

Los ciudadanos deben acercarse personalmente a las sedes de la entidad a realizar sus trámites.
Para realizar la activación de la cédula de ciudadanía digital en el celular, los ciudadanos pueden hacerla directamente en la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, sin la necesidad de intervención de servidores de la entidad o terceros.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
Siga leyendo

Procurador no descarta apelar la primera sentencia emitida por la JEP

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc. “Tenemos listos nuestro equipo de…
Siga leyendo