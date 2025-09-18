La Registraduría alertó a la ciudadanía para que no caigan en el engaño de inescrupulosos que a través de los cuales personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer el trámite gratuito de la cédula de ciudadanía digital y la activación de este documento en el celular son falsos y su propósito es malicioso.

La entidad hace un llamado a los ciudadanos para que hagan caso omiso a dichas comunicaciones, no suministren datos personales o cualquier otra información y se abstengan de abrir enlaces porque puede estar en riesgo su información personal y llegar a ser víctimas de estafa.

Es de advertir que la Registraduría Nacional, a través de llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, no ofrece documentos de identidad gratuitos ni la activación de la cédula digital en el celular.

Este documento se tramita exclusivamente en las sedes de la Registraduría a nivel nacional y consulados y el pago se realiza vía PSE en nuestra página web oficial o en los puntos de recaudo autorizados. También es de reiterar que no se necesitan intermediarios para acceder a los servicios que presta la Registraduría.

Los ciudadanos deben acercarse personalmente a las sedes de la entidad a realizar sus trámites.

Para realizar la activación de la cédula de ciudadanía digital en el celular, los ciudadanos pueden hacerla directamente en la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, sin la necesidad de intervención de servidores de la entidad o terceros.