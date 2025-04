La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lanzó una alerta a la población del municipio de Mocoa para que no se deje engañar por personas que promueven falsas expectativas sobre la legalización y titulación de terrenos en el predio Los Recuerdos, ubicado en la vereda Planadas.

De acuerdo con la entidad, en los últimos días ha circulado por redes sociales, con las que particulares buscan hacer negocio, confundir a la población y aprovecharse de las necesidades de vivienda de quienes permanecen en el asentamiento conocido como 7 de agosto.

Este predio fue adquirido por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) – Fiduprevisora S.A., con el objetivo de reubicar a los damnificados de la avenida torrencial del

31 de marzo de 2017.

Dada su naturaleza de bien fiscal, este inmueble NO puede ser objeto de adjudicación individual, ni de procesos de pertenencia o prescripción. Así que no se deje engañar, no pierda tiempo ni dinero confiando en promesas vacías.