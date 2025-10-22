Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Pixabay

La tormenta tropical Melissa, ubicada en el oriente del mar Caribe, continúa generando influencia directa sobre el nororiente de Colombia, especialmente en La Guajira y Magdalena, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De manera indirecta, se esperan precipitaciones de variada intensidad en otras zonas de la región Caribe, tanto en el territorio continental como marítimo.

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) mantiene el estado de Alistamiento para La Guajira y Magdalena, y se incluyen las Islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se conservan el estado de Aviso para Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá, y el estado de Vigilancia para San Andrés Isla y municipio de Providencia y Santa Catalina.

La tormenta registra vientos sostenidos cercanos a 85 km/h y oleaje superior a tres metros, condiciones que podrían afectar la navegación marítima y las actividades costeras.

Se prevé que el sistema continúe su desplazamiento hacia el occidente, manteniendo vientos fuertes y mar de fondo en el norte y centro del Caribe colombiano.

Nota recomendada: Minambiente busca armonizar actividades económicas y conservación en el Cocuy

A la población se le recomienda evitar corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo

Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez

| Europa Press | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Siga leyendo

Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»

| Europa Press | , ,
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Siga leyendo

Sigue la incertidumbre en el Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la…
Siga leyendo

Roy Barreras presenta su candidatura a la presidencia

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz. Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente…
Siga leyendo