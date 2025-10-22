Foto: Pixabay

La tormenta tropical Melissa, ubicada en el oriente del mar Caribe, continúa generando influencia directa sobre el nororiente de Colombia, especialmente en La Guajira y Magdalena, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De manera indirecta, se esperan precipitaciones de variada intensidad en otras zonas de la región Caribe, tanto en el territorio continental como marítimo.

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) mantiene el estado de Alistamiento para La Guajira y Magdalena, y se incluyen las Islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se conservan el estado de Aviso para Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá, y el estado de Vigilancia para San Andrés Isla y municipio de Providencia y Santa Catalina.

La tormenta registra vientos sostenidos cercanos a 85 km/h y oleaje superior a tres metros, condiciones que podrían afectar la navegación marítima y las actividades costeras.

Se prevé que el sistema continúe su desplazamiento hacia el occidente, manteniendo vientos fuertes y mar de fondo en el norte y centro del Caribe colombiano.

Nota recomendada: Minambiente busca armonizar actividades económicas y conservación en el Cocuy

A la población se le recomienda evitar corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas.