Foto: Servicio Geológico Colombiano

El incremento en la emisión de gases y la caída de ceniza ha generado preocupación en los cabildos indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé, así como en los habitantes de Popayán, donde el aire se ha visto afectado por el fuerte olor a azufre. Debido a ello, los organismos de socorro han emitido recomendaciones a la población e, incluso, ordenado la evacuación de al menos 70 personas del municipio de Puracé.

Esto hizo que se declarara la alerta naranja en el territorio y se hiciera un llamado a la población para que esté preparada ante cualquier eventualidad que genere un riesgo para sus vidas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) las emisiones registradas en los últimos días han alcanzado alturas que varían entre 500 metros y 1,4 kilómetros sobre la cumbre. el SGC confirmó la caída de ceniza muy fina y olores fuertes a azufre entre las 8:00 p.m. y 10:00 p.m. del 29 de noviembre, provenientes de la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, así como de los sectores Mina de Azufre, Agua Hirviendo, la vía a Totoró y zonas del norte de Popayán.

La entidad descartó una posible erupción repentina e inmediate, sin embargo pide a las autoridades mantenerse alerta ante cualquier cambie que incremente las alertas.