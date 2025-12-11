Ir al contenido principal

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al Proyecto Parque Solar La Ponderosa de 99,99 MW y a su línea de conexión de 115 kV, tras evaluar los estudios técnicos y ambientales presentados por Caribbean Energy Green 1 SAS.  El proyecto se desarrollará entre los municipios de La Dorada y Victoria, en el departamento de Caldas.

“La ANLA le está cumpliendo al país en la consolidación de una matriz energética más limpia y resiliente. Esta decisión se fundamenta en una evaluación rigurosa, que garantiza que el proyecto respete la integridad del territorio, cumpla los lineamientos ambientales y contribuya de manera efectiva a los objetivos nacionales de transición energética y sostenibilidad”, afirmó Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA.

El Parque Solar La Ponderosa tendrá una capacidad instalada de 99,99 MWac. Utilizará seguidores solares de un eje, orientados de norte a sur, con movimiento este-oeste de hasta 55°, tecnología que permite optimizar la captación de energía solar. 

La energía generada se evacuará mediante una línea de 115 kV de aproximadamente 7,9 km, que se conectará a la subestación Purnio 115 kV. El proyecto tiene una vida útil estimada de 30 años.

