Unidades de la Armada de Colombia con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana incautaron aproximadamente dos toneladas de Clorhidrato de Cocaína que eran transportadas a bordo de un buque mercante a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta.

El buque mercante en donde se encontraba el material incautado había zarpado desde Cartagena – Bolívar y que tenía como destino un puerto internacional en Algeciras – España.

Al interior de la embarcación se detectó en uno de sus contenedores 81 bultos con la presunta sustancia ilícita que pertenecería a una organización de crimen transnacional.

De acuerdo con la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No.8 de la Policía Nacional, se trataba de aproximadamente dos toneladas de Clorhidrato de Cocaína avaluadas en cerca de 200 millones de dólares, valor comercial en el mercado ilegal del continente europeo.

