Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Unidades de la Armada de Colombia con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana incautaron aproximadamente dos toneladas de Clorhidrato de Cocaína que eran transportadas a bordo de un buque mercante a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta.

El buque mercante en donde se encontraba el material incautado había zarpado desde Cartagena – Bolívar y que tenía como destino un puerto internacional en Algeciras – España.

Al interior de la embarcación se detectó en uno de sus contenedores 81 bultos con la presunta sustancia ilícita que pertenecería a una organización de crimen transnacional.

De acuerdo con la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No.8 de la Policía Nacional, se trataba de aproximadamente dos toneladas de Clorhidrato de Cocaína avaluadas en cerca de 200 millones de dólares, valor comercial en el mercado ilegal del continente europeo.

Nota recomendada: Policía incauta 24 celulares robados en Bogotá

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia niega división en el Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María…
Siga leyendo

Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Siga leyendo

Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
Siga leyendo

Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales, según encuesta del CNC

| Confidencial Noticias | , ,
Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada por la Revista Cambio, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales, si la primera vuelta fuera mañana, Iván Cepeda ganaría con un 33,4%, el segundo lugar sería…
Siga leyendo

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Siga leyendo