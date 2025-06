El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno Nacional acata cualquier fallo o cualquier decisión de las cortes.

“Un abogado, que yo no conozco, radicó una demanda de nulidad del acto administrativo del Senado de la República y el Consejo de Estado la está estudiando. Ellos pueden decir que fue un acto nulo o le pueden dar legitimidad. Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que diga ese tribunal”, indicó.

Así mismo, fue enfático en señalar que al Gobierno no se le puede acusar de intentar dar un golpe de Estado. “Nosotros remitiremos el decreto que se firmaría en estos días a la Corte Constitucional, o sea, no pueden decir que el Gobierno está haciendo un golpe de Estado cuando estamos invocando, acercándonos a la Corte Constitucional para que dirima la competencia, para que diga si hubo una nulidad o no hubo una nulidad del acto. No nos pueden acusar de esa situación”, agregó.

Igualmente, el jefe de la cartera sostuvo que el Gobierno continuará luchando por los derechos laborales de los ciudadanos, “derechos que tienen en otras partes del mundo, y que están en convenciones internacionales firmadas por Colombia. Pronto, la OIT publicará un pronunciamiento a favor de esta reforma laboral, como lo hizo para el tema de la reforma pensional”.

Por último, concluyó “aquí se trata de dos ideas democráticas. Una, restaurar los derechos laborales de la clase obrera; y la otra, que no hay nada más bonito en la democracia que uno pueda decidir por lo que uno quiere y no que otros decidan por uno”.

