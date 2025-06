El presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército en la Escuela Militar José María Córdoba, anunció que el Ejército Nacional comprará sus propias armas con vigencias futuras.

El mandatario dijo que, dese hace décadas, la Fuerza Pública colombiana viene atrasándose en la modernización de su armamento, su capacidad ante los retos de un mundo cada vez más peligroso y cambiante. “Por eso he decidido dar un paso que nadie había tomado antes, y es que nosotros mismos compremos nuestras armas del Ejército, que no esperemos regalos de Gobiernos extranjeros, que no dependamos de la política cambiante de sus sociedades, que algunas veces está aquí con nosotros y otras nos da la espalda”, aseguró.

El jefe de Estado agregó que “nuestras armas las compramos con el dinero del pueblo colombiano, y por eso hemos decidido hacerlo con las vigencias futuras”, sostuvo.

Dijo que la modernización de las armas de nuestra Fuerza Pública -incluidos el Ejército y demás fuerzas- tardará varios años, pero comenzará desde el año entrante. “Esa capacidad tiene que ver con dos aspectos fundamentales: el fusil y el cerebro. El fusil dispara correctamente, sostiene correctamente la democracia, la libertad, los derechos del pueblo colombiano, todos los derechos de todo el pueblo colombiano, si quien porta el fusil cultiva su cerebro”.

Insistió en la necesidad de ampliar los cupos en las universidades que acogen a los militares de Colombia para que se formen profesionalmente en diversas especialidades, como la inteligencia artificial y las matemáticas.

