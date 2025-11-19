Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El destacado líder social y político de izquierdas Julián Arenas, quien fuera excandidato al Concejo del municipio colombiano de Chaparral por la coalición oficialista Pacto Histórico, ha sido asesinado esta semana, según ha denunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

«Han asesinado a Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico en Chaparral», ha señalado el mandatario en un breve mensaje publicado en redes sociales en respuesta a una condena por parte de la senadora de Pacto Histórico Jael Quiroga Carillo.

El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) detalló en un comunicado en la víspera que el destacado líder «fue atacado» el pasado 17 de noviembre «con arma de fuego mientras se dirigía a su lugar de residencia» en el corregimiento La Marina, ubicado en el departamento de Tolima (oeste).

Arenas trabajaba activamente en la promoción de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) –territorio protegido– y se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Chaparral. Indepaz ha recordado que en esta zona opera el Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Nota recomendada: Un hombre en Tolima fue enviado a la cárcel por el delito de pornografía infantil

Quiroga Carillo ha expresado su rechazo al asesinato de Arenas ante el Congreso y ha instado a la Fiscalía de Colombia a llevar a cabo una investigación «inmediata, rigurosa y con resultados concretos», puesto que su muerte «no puede quedar en la impunidad».

Con esta muerte son ya 174 los líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2025 en el país latinoamericano.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno defiende bombardeo en Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos de los menores fallecidos recientemente en operativos del Ejército contra grupos criminales cayeron intentando «matar» a los soldados, no bajo bombardeos, y ha recalcado que continuarán…
Siga leyendo

Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia

| Confidencial Noticias | , ,
El exgobernador de Sucre y exviceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, inscribió su candidatura a la presidencia de la república ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con de más de 1.600.000 firmas. Héctor Olimpo aseguró que esta…
Siga leyendo

Mauricio Gómez Amín considera que La Guajira debe convertirse en potencial turístico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, señaló que La Guajira tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe colombiano. Resaltó que el turismo cultural, étnico y natural puede convertirse en…
Siga leyendo

Asaltan la casa de la madre del precandidato Héctor Olimpo Espinosa

| Confidencial Noticias | , ,
El exgobernador de Sucre y precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, denunció a través de sus redes sociales el violento asalto a la casa de su madre en Bogotá. ¨Rompieron la reja, se metieron por una ventana¨, escribió Espinosa en su cuenta de…
Siga leyendo

Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua

| Confidencial Noticias | , ,
Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Siga leyendo