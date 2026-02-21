Ir al contenido principal

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) publicó su más reciente reporte sobre volumen útil y comportamiento de los principales ríos del país, confirmando que el sistema energético completa tres días consecutivos en período hidrológico húmedo intenso.

De acuerdo con el informe, varios afluentes registran aportes extraordinarios muy por encima de su promedio histórico. El río Sinú, en el complejo URRÁ I, alcanza el 541% del histórico; el río Sogamoso llega al 357%; y el proyecto Hidroituango reporta aportes del 173%. Aunque el Sogamoso muestra una reducción frente al pico registrado el pasado 19 de febrero, la presión hídrica general sobre el sistema interconectado se mantiene elevada.

El incremento del caudal representa, en teoría, mayores ingresos de agua a los embalses y un mayor potencial de generación hidroeléctrica, lo que debería traducirse en menores costos en el precio de generación. Sin embargo, el panorama actual plantea retos operativos relevantes.

Cuando la mayoría de los ríos se ubican simultáneamente muy por encima de su promedio histórico, el sistema debe gestionar excedentes. Embalses como Ituango y URRÁ I continúan realizando vertimientos al encontrarse al límite de su capacidad. En contraste, otros como Punchiná (34,3%) y Alto Anchicayá (32,0%) siguen descendiendo en su volumen útil pese a recibir aportes elevados, una situación que evidencia decisiones de despacho intensivo para atender la demanda y optimizar la operación del sistema.

El reporte refleja así un momento de abundancia hídrica que, aunque favorable para la generación, exige una coordinación técnica cuidadosa para evitar riesgos en infraestructura y garantizar estabilidad en el suministro eléctrico nacional.

