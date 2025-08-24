Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un nuevo ataque con dron a las Fuerzas Militares se presentó en el departamento del Putumayo, entre las poblaciones de Santa Bárbara y Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo.

El ataque se perpetró sobre una lancha de la Armada Nacional perteneciente a la Compañía Berlín de la Fuerza Naval de la Amazonía.

En el hecho violento no se registraron ni heridos ni pérdidas humanas, Los daños ocasionados fueron únicamente materiales y están siendo evaluados por la Armada. Las autoridades investigan el origen del dron y a los responsables del hecho.

Nota recomendada: Militarizan a Cali tras el atentado en las últimas horas a la Base Aérea

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Extraditan a los Estados Unidos a siete colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias…
Siga leyendo

Judicializados un integrante de la Armada Nacional y un civil con pedido de extradición

| Confidencial Noticias | ,
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por…
Siga leyendo

Policía captura al hermano de Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza…
Siga leyendo

Iván Cepeda se decidió por buscar la presidencia de la república

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay…
Siga leyendo