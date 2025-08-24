Un nuevo ataque con dron a las Fuerzas Militares se presentó en el departamento del Putumayo, entre las poblaciones de Santa Bárbara y Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo.

El ataque se perpetró sobre una lancha de la Armada Nacional perteneciente a la Compañía Berlín de la Fuerza Naval de la Amazonía.

En el hecho violento no se registraron ni heridos ni pérdidas humanas, Los daños ocasionados fueron únicamente materiales y están siendo evaluados por la Armada. Las autoridades investigan el origen del dron y a los responsables del hecho.

