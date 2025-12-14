Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron con ráfagas de fusil la estación de policía, dando paso a la respuesta inmediata de los uniformados, quienes evitaron que el hecho pasara a mayores.

El ataque se presentó en Puerto Santander (Norte de Santander) en horas de la madrugada de este domingo 14 de diciembre.

En medio del cruce de disparos, murió un conductor de una ambulancia que estaba ubicado a escasos metros de este ataque, quien fue alcanzado por las balas y falleció en el sitio. Esta acción violenta forma parte del paro armado anunciado por la guerrilla del ELN.

