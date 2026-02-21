Nándar Humberto Pinilla Florián, quien estuvo preso por narcotráfico y durante mucho tiempo hizo parte del negocio de las esmeraldas en Boyacá, recibió un atentado el pasado viernes 20 de febrero en horas de la noche departía con dos personas más en una mesa de un establecimiento comercial en San Pablo de Borbur.

Las otras dos personas afectadas en el atentado fueron identificadas como Camilo Antonio Castañeda, Tito Alexander Cortés.

Reportes oficiales señalan a Pinilla de ser una de las personas más peligrosas de Boyacá . Lo anterior motivó su trasladado de inmediato a la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita. Era buscado por narcotráfico, hurto agravado, fabricación y porte de armas de exclusividad de las fuerzas militares y una larga lista de homicidios.

Tras el atentado las autoridades municipales activaron un plan candado en coordinación con la Policía y el Ejército para dar con los responsables del autor.

