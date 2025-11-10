Confidencial Noticias
El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, confirmó desde su cuenta en la red social Facebook que fue víctima de un ataque armado cuando se movilizaba en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame.
Los ocupantes del vehículo salieron ilesos del atentado del que se desconoce los autores del hecho. El mandatario local fue evacuado con apoyo de su esquema de seguridad.
Los vidrios del vehículo fueron impactado al igual que los neumáticos. El hecho ocurre horas después del intento de atentado en la ciudad de Tunja y el secuestro de cinco militares en Arauca.
