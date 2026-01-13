En la mañana de este martes se registró un atentado criminal contra el director y subdirector de la cárcel de Neiva (Huila).

El intento de asesinato se presentó cuando los dos funcionarios se desplazaban junto a un menor de edad al interior de un vehículo, en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso. En ese momento dos criminales en motocicleta, abrieron fuego contra el vehículo.

El director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, se encuentra fuera de peligro. Su hijo de 11 años se encuentra lesionado, mientras el subdirector del centro carcelario resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Al respecto, el presidente del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), rechazó el atentado y desde su cuenta de X hizo el llamado al Gobierno Nacional para que se preste atención a la seguridad de los funcionarios en las diferentes cárceles del país.

