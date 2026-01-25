La Policía Nacional de Colombia anunció el incremento del 45,9 % en el ingreso mensual de los

auxiliares de policía, como una acción concreta para fortalecer su bienestar y dignificar su

servicio a la Nación.

Lo anterior dando cumplimiento a la Ley 2384 de 2024 donde se estableció que la bonificación mensual por la prestación del servicio militar será equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Los auxiliares de policía se han convertido en una parte fundamental de la institucional. Muchos de estos han avanzando en procesos de formación e incorporándose, si así lo desean, como oficiales o patrulleros de policía en la Institución.