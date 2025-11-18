Foto: Tomada de X

Un bebé de la comunidad indígena Emberá en Riosucio (Chocó), perdió la vida luego de caer desde el segundo piso de una vivienda hacia una calle completamente cubierta por el agua, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en la región durante los últimos días.

Las lluvias provocaron el desbordamiento del Rio Atrato provocando pérdidas en las casas donde llegaron las aguas.

El bebé murió ahogado antes de que pudiera recibir ayuda según lo confirmó el coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, Jair García.