Cristian Fernando Portilla Pérez, se consolida como el nuevo alcalde de Bucaramanga con el 45.66% de los votos.

De acuerdo con el boletín No 12 la votación se dio de la siguiente manera: Portilla Pérez 63.317 votos; Carlos Enrique Bueno Cadena 26.208 votos; Edinson Fabián Oviedo Pinzón 20.640 votos; Humberto Salazar García votos 15.299; Jhan Carlos Alvernia 5.148 votos; Juan Manuel González 1.482 votos; Carlos Fernando Pérez 701 votos; Rubén Fernando Morales 475 votos.

Cristian Portilla es abogado y empresario. Trabajo en la rama judicial, en la Contraloría y también en la Fiscalía. Hizo parte del equipo del anterior alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez. Durante su campaña fue acompañado por el Centro Democrático, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo apoyó públicamente.

