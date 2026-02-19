La Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – Fedequinas realizará del 25 de febrero al 1 de marzo de 2026 la versión número 42 de la Exposición Nacional Equina, el certamen más importante del país dedicado al Caballo Criollo Colombiano de Paso. En esta ocasión, la sede será la ciudad de Bucaramanga, que se convertirá durante seis días en el epicentro de la actividad equina nacional.

El presidente ejecutivo de Fedequinas, Héctor José Vergara, destacó que el evento reunirá a los más destacados criadores y expositores del país, con la participación de más de 700 ejemplares. Se estima además la asistencia de más de 15.500 visitantes, así como una amplia audiencia virtual gracias a la transmisión gratuita por internet, lo que consolida esta cita como un escenario de alto impacto cultural, turístico y económico.

La Exposición Nacional Equina es el único espacio donde se realiza el juzgamiento oficial del Caballo Criollo Colombiano de Paso, raza cuyo libro genealógico es administrado por Fedequinas. Durante la programación se evaluarán los ejemplares en los cuatro andares reconocidos por el Congreso de la República como patrimonio genético de la nación: trote y galope, paso fino colombiano, trocha colombiana y trocha y galope colombianos.

Estos juzgamientos analizan de manera rigurosa la calidad del desplazamiento, la estructura, la armonía y la expresión de cada ejemplar, aspectos fundamentales para la preservación y el mejoramiento genético de la raza. El componente técnico del evento lo convierte en una vitrina clave para medir el avance y la excelencia de la cría equina en Colombia.

Además de la competencia, la exposición ofrecerá una muestra comercial con más de 40 empresas, la participación de criaderos, entrenadores y profesionales del sector, y múltiples experiencias para el público asistente. La llamada “Semana del Caballo” será una oportunidad para que familias, aficionados y expertos se acerquen a la industria equina y vivan de cerca la tradición y la magia del Caballo Criollo Colombiano de Paso.

