Con el objetivo de optimizar su operación logística y continuar posicionando el café colombiano en el mercado internacional, Buencafé inauguró oficialmente su Centro Logístico Integrado (CLIB), una infraestructura de última generación que centraliza los procesos de almacenamiento, cargue y distribución de café liofilizado hacia más de 60 países.

El CLIB cuenta con una superficie de 5.281 metros cuadrados de almacén, 4.304 posiciones de almacenamiento, 8 muelles de carga y un patio de maniobra de 12.000 metros cuadrados. Esta obra representa un hito estratégico en la cadena de suministro de la compañía, al permitir una operación más eficiente y articulada desde su planta ubicada en el municipio de Chinchiná, Caldas.