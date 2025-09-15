Ir al contenido principal

Con el objetivo de optimizar su operación logística y continuar posicionando el café colombiano en el mercado internacional, Buencafé inauguró oficialmente su Centro Logístico Integrado (CLIB), una infraestructura de última generación que centraliza los procesos de almacenamiento, cargue y distribución de café liofilizado hacia más de 60 países.

El CLIB cuenta con una superficie de 5.281 metros cuadrados de almacén, 4.304 posiciones de almacenamiento, 8 muelles de carga y un patio de maniobra de 12.000 metros cuadrados. Esta obra representa un hito estratégico en la cadena de suministro de la compañía, al permitir una operación más eficiente y articulada desde su planta ubicada en el municipio de Chinchiná, Caldas.

“Con este Centro Logístico, reafirmamos nuestro propósito de seguir impulsando la caficultura colombiana a través de innovación, eficiencia y sostenibilidad. Este proyecto es una inversión estratégica que fortalece nuestra presencia internacional y nos permite continuar llevando el sabor y la calidad del café 100% colombiano al mundo”, señaló Mauricio Trujillo Díaz, director general de Buencafé, durante el acto inaugural.

