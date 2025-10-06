Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto suministrada

Las autoridades en Palmira, Valle del Cauca, se encuentran en intensa búsqueda de Miyerlandi Correa Roa y Leidy Marcela Correa Roa, dos hermanas de 15 y 17 años que fueron reportadas como desaparecidas desde la tarde del pasado martes. Según el relato de su padre, las jóvenes fueron vistas por última vez alrededor de las 4:40 p.m., luego de salir de su institución educativa en el centro del municipio.

De acuerdo con la información conocida, las menores se dirigían desde la calle 36 con carrera 7 hacia la carrera 12 con calle 39, un recorrido habitual para ellas. Sin embargo, no se volvió a saber nada de su paradero desde ese momento. Al momento de su desaparición, ambas vestían el uniforme escolar, lo que ha facilitado la difusión de sus características físicas para apoyar en la búsqueda.

Los familiares de Miyerlandi y Leidy Marcela, visiblemente angustiados, han hecho un llamado urgente a la comunidad para que colabore con cualquier dato que permita encontrarlas. “Solo queremos que regresen a casa, que estén bien. Si alguien las ha visto o sabe algo, por favor que nos ayude”, expresó su padre.

Las autoridades locales, en coordinación con organismos de socorro y grupos de búsqueda, han activado los protocolos para casos de desaparición de menores. Se solicita a la ciudadanía comunicarse con las líneas de emergencia o acercarse a la estación de Policía más cercana en caso de tener información que contribuya a la pronta localización de las adolescentes.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gregorio Eljach le recuerda a los funcionarios públicos que no deben participar en política

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la función pública, incluyendo al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y a todo su gabinete a no inmiscuirse en la campaña política de Cámara de Representantes, Senado y…
Siga leyendo

Francisco Barbosa retira su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad». Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el…
Siga leyendo

«La diplomacia de Colombia con los Estados Unidos no se puede acabar»: Mauricio Lizcano

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades…
Siga leyendo

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo