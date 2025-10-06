Foto suministrada

Las autoridades en Palmira, Valle del Cauca, se encuentran en intensa búsqueda de Miyerlandi Correa Roa y Leidy Marcela Correa Roa, dos hermanas de 15 y 17 años que fueron reportadas como desaparecidas desde la tarde del pasado martes. Según el relato de su padre, las jóvenes fueron vistas por última vez alrededor de las 4:40 p.m., luego de salir de su institución educativa en el centro del municipio.

De acuerdo con la información conocida, las menores se dirigían desde la calle 36 con carrera 7 hacia la carrera 12 con calle 39, un recorrido habitual para ellas. Sin embargo, no se volvió a saber nada de su paradero desde ese momento. Al momento de su desaparición, ambas vestían el uniforme escolar, lo que ha facilitado la difusión de sus características físicas para apoyar en la búsqueda.

Los familiares de Miyerlandi y Leidy Marcela, visiblemente angustiados, han hecho un llamado urgente a la comunidad para que colabore con cualquier dato que permita encontrarlas. “Solo queremos que regresen a casa, que estén bien. Si alguien las ha visto o sabe algo, por favor que nos ayude”, expresó su padre.

Las autoridades locales, en coordinación con organismos de socorro y grupos de búsqueda, han activado los protocolos para casos de desaparición de menores. Se solicita a la ciudadanía comunicarse con las líneas de emergencia o acercarse a la estación de Policía más cercana en caso de tener información que contribuya a la pronta localización de las adolescentes.