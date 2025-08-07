En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la agencia antidrogas DEA, capturó a Ignacio Alexander Arends Villarueth en Bahía Hondita, departamento de La Guajira.

El operativo, parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen, permitió ubicar al señalado narcotraficante, quien operaba desde un hotel en la zona y buscaba camuflarse entre comunidades indígenas para evadir a las autoridades.

Arends Villarueth, solicitado en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, enfrentará cargos por concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Según las investigaciones, era el principal cabecilla del ‘Clan Puchaina’, una estructura criminal con fuertes vínculos con el ‘Clan del Golfo’ y otras redes trasnacionales, con las que coordinaba el envío de hasta dos toneladas semanales de cocaína hacia Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

Las rutas de tráfico incluían el uso de lanchas rápidas con tripulaciones extranjeras, lo que evidencia el alto nivel de sofisticación de la red. La operación también dejó al descubierto el uso de enclaves costeros estratégicos en La Guajira como centros logísticos para el narcotráfico.