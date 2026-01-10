Ir al contenido principal

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez confirmó un operativo militar donde fue neutralizado alias Santiago, el máximo cabecilla de ELN en el occidente del país.

Este sujeto tenía un historial criminal de más de 28 años en ese grupo ilegal, habría sido ubicado en zona rural de San José del Palmar. Allí, intentaba esconderse de las acciones que venían adelantando las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en su contra.

Por alias Santiago, se ofrecía una recompensa de hasta 1.641 Millos de pesos. Este sujeto era conocido como el principal articulador del aparato criminal y narcotraficante del ELN en el occidente del país. Durante más de 28 años de trayectoria criminal, había pertenecido a estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, y fue responsable de ataques sistemáticos contra las comunidades más vulnerables de los departamentos d Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, incluyendo homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, confinamiento y desplazamiento forzado.

Tenía en su contra varías órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición, producto de su papel delictivo dentro de esa organización narcoterrorista.

Así mismo es señalado de amenazar a las comunidades y ordenar los mal llamados “paros armados” en el Chocó durante el 2024 y 2025, en donde impedía la libre movilidad de la población civil, generando desplazamientos forzados, confinamientos y escasez de alimentos entre otras acciones.

