Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de 23 presuntos integrantes de una red de tráfico de armas de fuego, munición de diferente calibre y explosivos para las estructuras que tienen injerencia en Cesar y La Guajira.

Estas personas son señaladas de obtener fusiles y otros elementos en inmediaciones de Valledupar (Cesar) y el sector conocido como Mingueo, en Dibulla (La Guajira).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la organización criminal se hacía a este material bélico a través de integrantes y exintegrantes de la fuerza pública y otros contactos; lo modificaban, en algunos casos instrumentalizando menores de edad, y lo trasladaban a las zonas campamentarias. Las evidencias dan cuenta de 21 eventos delictivos en los que habrían procedido de esta manera, entre noviembre de 2024 y septiembre del año en curso.

El caso involucra al presunto cabecilla del componente logístico, Eliud Conrado Hurtado; el soldado profesional del Ejército Nacional Frank David Redondo Mendoza, el soldado en retiro Fernando San Juan Lemus y el patrullero en retiro Jhon Alex Pérez Villareal. Adicionalmente, está Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias Bebecita, quien sería la encargada de realizar los pagos de nómina del grupo armado ilegal.

Estas personas deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de delitos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Nota recomendada: Liberado el equipo de la misión médica secuestrado en el Huila

De los 33 involucrados, 15 deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y los demás permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consejo de Estado pone límites a las alocuciones sin fin de Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Tercera del Consejo de Estado respondiendo a una tutela interpuesta por un ciudadano, dejó claro que el presidente de la república, Gustavo Petro, no podrá hacer uso de las alocuciones presidenciales de manera indeterminada y sin ningún objetivo…
Siga leyendo

Lo que encontró el INPEC al interior de 123 cárceles del país

| Confidencial Noticias | ,
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo