La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de 23 presuntos integrantes de una red de tráfico de armas de fuego, munición de diferente calibre y explosivos para las estructuras que tienen injerencia en Cesar y La Guajira.

Estas personas son señaladas de obtener fusiles y otros elementos en inmediaciones de Valledupar (Cesar) y el sector conocido como Mingueo, en Dibulla (La Guajira).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la organización criminal se hacía a este material bélico a través de integrantes y exintegrantes de la fuerza pública y otros contactos; lo modificaban, en algunos casos instrumentalizando menores de edad, y lo trasladaban a las zonas campamentarias. Las evidencias dan cuenta de 21 eventos delictivos en los que habrían procedido de esta manera, entre noviembre de 2024 y septiembre del año en curso.

El caso involucra al presunto cabecilla del componente logístico, Eliud Conrado Hurtado; el soldado profesional del Ejército Nacional Frank David Redondo Mendoza, el soldado en retiro Fernando San Juan Lemus y el patrullero en retiro Jhon Alex Pérez Villareal. Adicionalmente, está Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias Bebecita, quien sería la encargada de realizar los pagos de nómina del grupo armado ilegal.

Estas personas deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de delitos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De los 33 involucrados, 15 deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y los demás permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.