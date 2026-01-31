Ir al contenido principal

La Secretaría de Cultura de Cali puso en marcha el portafolio de convocatorias Cali Distrito Cultural 2026, una inversión histórica de $13.000 millones de pesos y que será desembolsada durante el primer semestre del año, con el propósito de fortalecer de manera integral al sector artístico y cultural de la ciudad.

Esta decisión representa uno de los mayores esfuerzos presupuestales realizados por la Administración Distrital en materia cultural en los últimos años y ratifica el compromiso de Cali con la cultura como eje de transformación social, desarrollo económico y proyección de ciudad.

Durante los últimos años, las convocatorias lideradas por la Secretaría de Cultura han evidenciado resultados concretos. Gracias a estos estímulos, numerosos proyectos caleños han logrado consolidarse, profesionalizarse y circular en escenarios nacionales e internacionales, fortaleciendo no solo los procesos creativos, sino también la visibilidad de Cali como referente cultural del país.

Apoyo a la creación, formación, circulación y eventos de ciudad

El portafolio 2026 está diseñado con las convocatorias de Circulación, Estímulos, Concertación, Formación, Banco de Artesanos del programa Litoral y Eventos de ciudad (Festivales), garantizando el acceso equitativo a los recursos públicos mediante mecanismos transparentes y participativos. Adicionalmente, se fortalecerá el sector cultural a través de la unificación de servicios y una estrategia de acompañamiento técnico y pedagógico que permitirá mejorar la ejecución y el impacto de los proyectos postulados.

“Estas convocatorias representan una visión de ciudad donde la cultura se entiende como un derecho, una oportunidad y una fuerza de transformación. Apostarle al talento local es apostarle al desarrollo de Cali, a su identidad y a su proyección. Nuestro compromiso es garantizar procesos con impacto real para el sector cultural”, afirmó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Santiago de Cali.

¿Cuáles son las convocatorias abiertas?
Las convocatorias 2026 contemplan líneas estratégicas como los Eventos de Ciudad, destacando el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Internacional de Teatro de Cali y el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, escenarios clave para la proyección del talento local.
Así mismo, el programa Estímulos incluye las convocatorias de Banco de Jurados, Ventanilla Abierta y Estímulos, líneas dirigidas a organizaciones, agentes culturales y procesos de circulación nacional e internacional, con una inversión inicial que supera los $1.496 millones.

En el componente de Concertación y Formación, la inversión supera los $7.200 millones, fortaleciendo organizaciones culturales, salas independientes de teatro, procesos de profesionalización y estrategias de gobernanza cultural en los territorios, garantizando sostenibilidad y fortalecimiento del ecosistema cultural en toda la ciudad

El Banco de Artesanos del Programa Litoral busca fortalecer la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial asociado a los oficios artesanales y la dignificación de los saberes tradicionales.

Las convocatorias estarán abiertas a partir del 30 de enero y las socializaciones se irán realizando de manera progresiva de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Cultura.

