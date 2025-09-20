Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Dos pelotones que avanzaban en desarrollo de operaciones militares la vereda Los Sauces, en el municipio de La Plata, Huila, fueron objeto de una asonada protagonizada por cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas, quienes bajo presión ilegal del grupo, Hernando González Acosta, se vieron obligadas a impedir el avance de las tropas.

La comunidad fue presionada por integrantes de esa estructura ilegal, mediante intimidaciones de ser objeto de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, en caso de no acatar las órdenes criminales.

Las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares, con dirección al centro poblado de Belén, del municipio de La Plata.

Nota recomendada: Ejército y Policía propinan un duro golpe al narcotráfico en el Huila

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo