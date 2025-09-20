Dos pelotones que avanzaban en desarrollo de operaciones militares la vereda Los Sauces, en el municipio de La Plata, Huila, fueron objeto de una asonada protagonizada por cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas, quienes bajo presión ilegal del grupo, Hernando González Acosta, se vieron obligadas a impedir el avance de las tropas.

La comunidad fue presionada por integrantes de esa estructura ilegal, mediante intimidaciones de ser objeto de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, en caso de no acatar las órdenes criminales.

Las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares, con dirección al centro poblado de Belén, del municipio de La Plata.

