El Ejército Nacional rechazó lo sucedido en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo, cuando tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares para destruir un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, y se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes, atacaron con fuego a nuestros uniformados con el propósito de impedir el procedimiento.

Durante los hechos, un oficial y un soldado profesional resultaron heridos con quemaduras de gravedad, tras ser rociados con gasolina, siendo evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada.

Estas acciones fueron denuncias por la institución como un acto que atenta contra la vida e integridad de los militares violando los derechos humanos, toda vez que los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad.

Por este suceso el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de esta acción criminal.