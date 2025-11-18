Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo del Gaula Militar coordinado con la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía, permitió la captura de alias Richard, presunto cabecilla de la Estructura 36

En su contra cursan procesos judiciales por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

Alias Richard estaría vinculado con el homicidio de un concejal en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Asimismo, sería el responsable de la instalación de artefactos explosivos que cobraron la vida de dos uniformados en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo. También se le señala de realizar cobros extorsivos a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes de las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia.

Nota recomendada: Ejército desarticula la organización ‘Los Emojis’

De igual manera, alias Richard habría participado en la instalación y activación de una mina antipersonal que dejó gravemente heridos a dos menores de edad en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua

| Confidencial Noticias | , ,
Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Siga leyendo

Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
Siga leyendo

”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Siga leyendo

Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Siga leyendo

Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
Siga leyendo