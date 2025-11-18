Un operativo del Gaula Militar coordinado con la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía, permitió la captura de alias Richard, presunto cabecilla de la Estructura 36

En su contra cursan procesos judiciales por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

Alias Richard estaría vinculado con el homicidio de un concejal en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Asimismo, sería el responsable de la instalación de artefactos explosivos que cobraron la vida de dos uniformados en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo. También se le señala de realizar cobros extorsivos a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes de las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia.

De igual manera, alias Richard habría participado en la instalación y activación de una mina antipersonal que dejó gravemente heridos a dos menores de edad en el municipio de San Andrés de Cuerquia.