Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, sostuvieron un combate contra integrantes de la Subestructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo, en el sector de La Garita, municipio de Río Viejo, sur de Bolívar.

De esta manera, se logró la captura de 3 personas en flagrancia y la incautación de 5 fusiles, 17 proveedores, más de 1300 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación, 26 granadas de mortero, 49 minas antipersonal, 8 chalecos tácticos y equipos de campaña.

La incautación de este material de guerra no solo representa una afectación directa a la capacidad ofensiva del grupo armado organizado, sino que evita la instalación de artefactos explosivos que amenazaban la integridad de comunidades rurales, líderes sociales y campesinos de la región.

Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA

La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Los candidatos al Senado más visibles, según la IA

La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…
Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Capturan a un estadounidense integrante de una red de tráfico de armas en Colombia

La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026. La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y…
Gobierno Petro dice no necesitar ayuda internacional por inundaciones

El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando…
