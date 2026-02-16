Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, sostuvieron un combate contra integrantes de la Subestructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo, en el sector de La Garita, municipio de Río Viejo, sur de Bolívar.

De esta manera, se logró la captura de 3 personas en flagrancia y la incautación de 5 fusiles, 17 proveedores, más de 1300 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación, 26 granadas de mortero, 49 minas antipersonal, 8 chalecos tácticos y equipos de campaña.

La incautación de este material de guerra no solo representa una afectación directa a la capacidad ofensiva del grupo armado organizado, sino que evita la instalación de artefactos explosivos que amenazaban la integridad de comunidades rurales, líderes sociales y campesinos de la región.

