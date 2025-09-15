Ir al contenido principal

La Policía capturó a Cristian Alexis González, alias Lámpara, señalado de ser el agresor de un niño de cuatro años en Medellín (Antioquia).

El niño fue trasladado al Hospital General de Medellín luego de recibir una brutal golpiza por parte de este hombre, lo que produjo indignación de la comunidad quien exige justicia.

La captura de alias Lámpara fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo además que el menor presenta lesiones en la cabeza y el tórax.

Este tipo agredió al niño porque al llegar a la casa, ayer a las siete de la mañana, le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir. Y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar y este tipo lo agredió brutalmente”, afirmó el mandatario local.

Confidencial Noticias

[email protected]
