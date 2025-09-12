Ir al contenido principal

El Gaula Militar Casanare y en coordinación con el CTI de la Fiscalía, logró la captura de dos sujetos que serían integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, del Frente 53 Edinson Romaña, señalados de extorsionar y amedrentar a una familia, exigiéndole altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o llevar a cabo el secuestro de alguno de los familiares.

La operación se desarrolló en la vereda Muese, en zona rural del municipio de Paz de Ariporo, hasta donde llegaron las tropas del Gaula Militar Casanare, acompañadas de los efectivos del CTI de la Fiscalía. Gracias a un trabajo de inteligencia, se logró la ubicación de estos sujetos y su captura en flagrancia por el delito de extorsión.

Además, fueron incautados dos teléfonos celulares y una motocicleta. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional Quinta.

Los dos sujetos que serían integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Frente 53 Edinson Romaña, quienes venían amedrentando a una familia casanareña, exigiéndole altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

