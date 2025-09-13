Ir al contenido principal

La Fiscalía investiga a los integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Viajeros’, que estaría involucrado en hurtos mediante la modalidad de ‘fleteo’ y sería el responsable del homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, perpetrado el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca).

En diligencias realizadas de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca fueron capturados tres de los señalados integrantes de esta red ilegal en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

Puede leer: Capturan a dos extorsionistas en Casanare

Los detenidos fueron identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades causándole la muerte.

Nota recomendada: Capturan a dos personas en el norte de Bogotá por porte de estupefacientes

Entre tanto, Arroyo Fernández, a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos.

En el curso de la investigación se conoció que la mujer señalada de entregar el arma de fuego para ejecutar el asalto y recibir el dinero luego del hurto, fue asesinada. Se indaga si ‘Los Viajeros’ participaron en ese homicidio.

Asimismo, se han obtenido evidencias que vincularían a este grupo delincuencial a otros 36 fleteos ocurridos en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca. En estos casos los asaltantes ingresaron a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero.

