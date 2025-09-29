Tropas de la Vigésima Séptima Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional, a través del GAULA Militar Putumayo, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de alias ‘Daniel‘, uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Caquetá.

Este personaje contaba con una orden judicial emitida en 2024 por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Las investigaciones establecen que el capturado sería integrante de la Estructura GAOr “Comandos de Fronteras”, donde ejercía como cabecilla de una comisión armada móvil con fuerte injerencia criminal en zonas rurales y corredores estratégicos de los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Era además el encargado de coordinar acciones de intimidación, extorsión y desplazamiento forzado contra comunidades campesinas, y se le señala también de participar en homicidios selectivos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos en este territorio.

Por su captura se ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos. Su vinculación con la criminalidad se remonta al año 2018, cuando ingresó como guerrillero raso bajo el mando de alias “Oso” o “Osorio” en el área rural de La Montañita, Caquetá.

Desde entonces, habría participado en homicidios de líderes sociales en los municipios de Doncello, El Paujil y La Montañita. En 2019, sus acciones estuvieron dirigidas a restringir la movilidad de comunidades rurales en las veredas Sabaleta y Fraguita, así como en sectores de Puerto Guzmán, Putumayo.