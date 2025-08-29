La Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Luis Alfonso Delgado Guevara, alias Pantera, segundo cabecilla de la comisión de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Rodrigo Cadete.

La operación se produjo cuando alias Pantera se desplazaba hacia un negocio de pesaje de ganado, lugar que utilizaba para encubrir sus movimientos y pasar desapercibido. Tras varios días de seguimiento e inteligencia, fue interceptado de manera precisa y sin que tuviera oportunidad de reaccionar, demostrando la contundencia de la acción interinstitucional entre el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

Este sujeto operaba bajo las órdenes de alias Albeiro Ramírez o Conejo y era considerado uno de los principales articuladores de la estructura Rodrigo Cadete. Se encargaba de planear y ejecutar extorsiones contra ganaderos, comerciantes y transportadores, así como de la adquisición, almacenamiento y distribución de armamento y explosivos. Igualmente, tenía bajo su mando la orientación de células dedicadas a hostigar a la Fuerza Pública y a la población civil en zonas rurales de los municipios de Cartagena del Chairá y La Montañita.

Su rol dentro de la estructura incluía también el control ilegal de yacimientos mineros y la administración de recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Alias Pantera era requerido por la Fiscalía 10 de la Unidad Especial de Investigación (UEI) con órdenes de captura vigentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidio de un líder social, uso indebido de uniformes e insignias, y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.