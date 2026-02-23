Tropas del Gaula Militar Huila y del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife, unidades orgánicas de la Novena Brigada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Policía Metropolitana de Neiva, lograron la captura por orden judicial de un hombre conocido con los alias de Mexicano o Flaco.

La Captura fue posible en momentos en que este sujeto se movilizaba en un bus de servicio público con destino al sur del Huila.

El hombre, de 40 años de edad, tenía orden judicial vigente por los presuntos delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos el pasado 13 de enero, en el barrio San Jorge, de Neiva, donde al parecer habría causado la muerte de un ciudadano tras una discusión.

De acuerdo con las investigaciones, alias Mexicano sería el presunto cabecilla del grupo delincuencial común organizada Los Inters, estructura que, según información preliminar, operaba como componente tercerizado al servicio de la estructura armada Hernando González Acosta.

