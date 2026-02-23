Ir al contenido principal

Tropas del Gaula Militar Huila y del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife, unidades orgánicas de la Novena Brigada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Policía Metropolitana de Neiva, lograron la captura por orden judicial de un hombre conocido con los alias de Mexicano o Flaco.

La Captura fue posible en momentos en que este sujeto se movilizaba en un bus de servicio público con destino al sur del Huila.

El hombre, de 40 años de edad, tenía orden judicial vigente por los presuntos delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos el pasado 13 de enero, en el barrio San Jorge, de Neiva, donde al parecer habría causado la muerte de un ciudadano tras una discusión.

De acuerdo con las investigaciones, alias Mexicano sería el presunto cabecilla del grupo delincuencial común organizada Los Inters, estructura que, según información preliminar, operaba como componente tercerizado al servicio de la estructura armada Hernando González Acosta.

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
