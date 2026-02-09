Ir al contenido principal

La Policía Nacional de Colombia, en articulación con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), logró la captura en Medellín con fines de extradición de alias “El Cantante”.

Alias “El Cantante” sería un actor clave dentro de una organización criminal dedicada al envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Este sujeto es señalado de coordinar mensualmente el envío de aproximadamente dos (2) toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica y los Estados Unidos.

Alias El Cantante utilizaba rutas estratégicas ubicadas en el Urabá antioqueño y chocoano, desde donde se empleaban lanchas tipo Go-Fast para el transporte marítimo de la droga, con el propósito de evadir los controles de las autoridades nacionales e internacionales.

El hoy capturado es hermano de alias “El Bendecido”, quien fue detenido con fines de extradición en el año 2025 en el departamento de Córdoba y también está vinculado a estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional.

