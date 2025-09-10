La Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Interpol, Europol y autoridades judiciales de Austria, logró en la ciudad de Medellín y el municipio de Bello (Antioquia) la desarticulación de una organización criminal que tenían circular roja de Interpol de cinco de sus integrantes dedicados a la trata de personas con alcance trasnacional, responsables de la captación, traslado y explotación sexual de mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana.

El caso se originó en noviembre de 2024 en Austria, donde fueron localizadas dos mujeres que no pudieron justificar su permanencia legal en el país. Las autoridades austríacas determinaron que ambas estaban siendo explotadas sexualmente. Posteriormente, una de ellas interpuso una denuncia formal, lo que permitió activar los canales de cooperación internacional.

Gracias a la articulación con Europol, el caso fue oficialmente remitido a la Policía Nacional de Colombia a través del canal seguro “SIENA”.

Gracias a esta denuncia y la posterior apertura de investigación, se han logrado identificar un total de 48 víctimas, la mayoría de ellas colombianas, quienes fueron captadas a través de redes sociales y amigos en

común, a quienes les imponían desde el momento en que llegaban a Europa una deuda de más de 40.000 euros.

Esta estructura criminal delinquía desde Colombia y tenía vínculos operativos en Austria, Alemania y Suiza. Utilizaba redes ilegales de captación y traslado de mujeres jóvenes, aprovechándose de su vulnerabilidad para someterlas a condiciones de esclavitud moderna.

En el operativo de captura cayeron Daniela García Vanegas, alias “La Lesbi”, Weimar Esteban Vélez, alias “Esteban”, Carlos Arboleda Bolívar, alias “Liheney”, Nelson Álvarez, alias “Estiwar” y Jorge Elkin Ríos, alias “Jorge”, señalados como actores fundamentales en la captación, traslado y explotación de mujeres en el exterior