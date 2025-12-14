El Gaula Militar Eje Cafetero capturó en flagrancia de dos sujetos, en la ciudad de Pereira quienes se identificaron como integrantes del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

Estos hombres se encontraban vinculados a actividades sistemáticas de extorsión, intimidación y terrorismo urbano, donde realizaba constantes exigencias extorsivas a ciudadanos del sector. De igual manera, tendrían antecedentes por los delitos de estafa, hurto, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Estos individuos fueron capturados en momentos en que realizaban un cobro por una extorsión que la victima se negada a pagar.

Fue entonces cuando los soldados del Gaula Militar y el CTI ingresaron al lugar, y los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia, capturados y dejados a disposición de la autoridad competente.

En este caso, la víctima se había negado a comercializar estupefacientes y a realizar cobros de créditos gota a gota y de extorsiones. A cambio de no atentar contra su integridad personal ni la de su familia, la persona accedió a entregar estos dineros.