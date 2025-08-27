Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ender José Arpushana Jusayu y William Andrés Espinoza de Ávila, como presuntos responsables de extorsión agravada y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación los hoy procesados habrían exigido la suma de 2 millones de pesos a un comerciante en el barrio La Capilla en Soacha (Cundinamarca), a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y la infraestructura de la empresa.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia por servidores del Gaula de la Policía Nacional el pasado 19 de agosto, cuando pretendían recibir la suma 300 mil pesos como un adelanto de la exigencia económica ilícita.

En el operativo de captura se incautó un revólver con cuatro cartuchos y un celular.

