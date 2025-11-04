La Fiscalía imputó cargos a cuatro integrantes de la red delictiva conocida como ‘Los de la Pradera’, quienes movían grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el tráfico y venta de estupefacientes.

Estos sujetos fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca).

Durante operativos se incautaron cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga.

Las personas judicializados Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tovar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal.

A ‘Los de la Pradera’ les han sido incautadas cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y capturado a nueve personas en situación de flagrancia, en cinco procedimientos distintos materializados en el curso de la investigación.